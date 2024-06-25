Вратарь сборной Казахстана решил уйти из "Кайрата". Он хочет в Европу

Алматинский "Кайрат" после нынешнего сезона рискует лишиться местного воспитанника и кандидата в сборную Казахстана Данила Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В алматинском клубе рассчитывают на Устименко и готовы продлить с ним контракт, однако сам вратарь больше склоняется к новому этапу в своей карьере и хочет попробовать себя зарубежом.

Контракт 24-летнего футболиста завершается в конце этого года, а сейчас он уже имеет право вести переговоры с другими клубами. В "Кайрате" считают нежелательным уход воспитанника, тем более в статусе свободного агента.

В прошлом году клуб готов был продать Данила в "Истанбулспор", однако позже турецкий клуб отказался от приобретения вратаря.

Отметим, что представителем игрока является известный агент Алан Прудников, ранее сообщалось, что он является агентом защитника сборной Украины Александра Зинченко.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Устименко провел шесть матчей за "Кайрата" в которых пропустил шесть голов и дважды сыграл на "ноль".