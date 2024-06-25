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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вратарь сборной Казахстана решил уйти из "Кайрата". Он хочет в Европу

Вратарь сборной Казахстана решил уйти из "Кайрата". Он хочет в Европу
©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" после нынешнего сезона рискует лишиться местного воспитанника и кандидата в сборную Казахстана Данила Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz

В алматинском клубе рассчитывают на Устименко и готовы продлить с ним контракт, однако сам вратарь больше склоняется к новому этапу в своей карьере и хочет попробовать себя зарубежом. 

Контракт 24-летнего футболиста завершается в конце этого года, а сейчас он уже имеет право вести переговоры с другими клубами. В  "Кайрате" считают нежелательным уход воспитанника, тем более в статусе свободного агента. 

В прошлом году клуб готов был продать Данила в "Истанбулспор", однако позже турецкий клуб отказался от приобретения вратаря. 

Отметим, что представителем игрока является известный агент Алан Прудников, ранее сообщалось, что он является агентом защитника сборной Украины Александра Зинченко. 

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Устименко провел шесть матчей за "Кайрата" в которых пропустил шесть голов и дважды сыграл на "ноль".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу Трансфер

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