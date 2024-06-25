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Новости спорта Футбол Турция
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Чемпион Европы выбрал клуб Зайнутдинова

Чемпион Европы выбрал клуб Зайнутдинова
©ФК "Бешикташ"

Португальский полузащитник Рафа Сильва продолжит выступления в чемпионате Турции, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Педру Алмейды, 31-летний полузащитник, чей контракт с "Бенфикой", истечет в ближайшие дни, станет игроком стамбульского "Бешикташа", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Силва заключит с турецким клубом трехлетнее трудовое соглашение.

Силва выступал за "Бенфику" с 2016 года и за это время провел за лиссабонский клуб 326 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 79 голевых передач.

В составе сборной Португалии Сильва стал чемпионом Европы в 2016 году.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Португалия Футбольные трансферы Еврофутбол Футбол

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