Чемпион Европы выбрал клуб Зайнутдинова

Португальский полузащитник Рафа Сильва продолжит выступления в чемпионате Турции, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Педру Алмейды, 31-летний полузащитник, чей контракт с "Бенфикой", истечет в ближайшие дни, станет игроком стамбульского "Бешикташа", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Силва заключит с турецким клубом трехлетнее трудовое соглашение.

🚨 Rafa Silva to Besiktas as a free agent is in final stages. #Besiktas https://t.co/rtAQV3tush