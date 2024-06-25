Чемпион Европы выбрал клуб Зайнутдинова

Португальский полузащитник Рафа Сильва продолжит выступления в чемпионате Турции, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Педру Алмейды, 31-летний полузащитник, чей контракт с "Бенфикой", истечет в ближайшие дни, станет игроком стамбульского "Бешикташа", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Силва заключит с турецким клубом трехлетнее трудовое соглашение.

🚨 Rafa Silva to Besiktas as a free agent is in final stages. #Besiktas https://t.co/rtAQV3tush — Pedro Almeida (@pedrogva6) June 25, 2024

Силва выступал за "Бенфику" с 2016 года и за это время провел за лиссабонский клуб 326 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 79 голевых передач.

В составе сборной Португалии Сильва стал чемпионом Европы в 2016 году.