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Вратарь "Кайсара" обратился к болельщикам после провального сезона и вылета из КПЛ

Нурымжан Салайдин. Фото: ФК "Кайсар"©

Вратарь кызылординского "Кайсара" Нурымжан Салайдин опубликовал в соцсетях пост после вылета "волков" из КПЛ и поражения в финале Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Футболист обратился к болельщикам после неудачного сезона, признал, что команда не выполнила поставленные задачи, и поблагодарил поклонников за поддержку до последнего момента.

"К сожалению, этот сезон сложился не так, как мы рассчитывали. Нам не удалось достичь поставленных целей. Я прекрасно понимаю, насколько тяжело это переживают болельщики.

Выходя на каждый матч, я старался защищать честь команды и выкладываться на все сто процентов.

Я понимаю ваши ожидания и доверие, которое вы на нас возлагали. Знаю, сколько переживаний и разочарований болельщикам приносят каждое поражение и неудача.

От всего сердца благодарю всех болельщиков, которые поддерживали нас, несмотря ни на что. Особенно хочу выразить уважение тем, кто верил в нас до самого последнего момента", - написал Салайдин.


В прошедшем сезоне 31-летний голкипер провёл 25 матчей во всех турнирах, пропустив 36 мячей. Пять игр он отстоял на ноль.

Напомним, "Кайсар" по итогам сезона-2026 занял последнее место в КПЛ и в следующем году выступит в Первой лиге.

В Кубке Казахстана "волки" дошли до финала. где разгромно уступили новому чемпиону КПЛ шымкентскому "Ордабасы".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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