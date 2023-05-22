Автор: Димаш Тулегенов

Матч десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Кайратом" и "Кайсаром" стал поистине историческим. Вряд ли кто-то мог себе представить, что гости из Кызылорды одержат победу, да еще и с таким счетом. Корреспондент Vesti.kz - о пяти фактах по итогам этой встречи.

Матч между командами прошел в воскресенье в Алматы. Он завершился разгромной победой "Кайсара" со счетом 3:0. В составе победителей отметились защитник Бен Азиз Загре, а также хавбек Дмитрий Бородин, реализовавший два пенальти.

В 52 матчах между клубами "Кайсар" одержал всего 11 побед, и только две из них стали гостевыми. До вчерашнего дня единственный подобный успех был зафиксирован в октябре 2006 года, когда "Кайрат" дома уступил волкам со счетом 2:3.

В той игре алматинцы дважды сравнивали счет усилиями Арсена Тлехугова и Самата Смакова, но гости были проворнее. Дубль у "Кайсара" записал на свой счет Максат Байжанов, а еще один мяч забил Дауренбек Тажимбетов.

Лишь спустя 16 с половиной лет "Кайсару" вновь удалось обыграть "Кайрат" на выезде. Это было так давно, что тогда еще не было клуба "Астана", а вышедшим на замену вчера в составе "Кайрата" Яну Труфанову и Александру Мрынскому было всего два года.

"Кайрат" не проигрывал с такой разницей с октября прошлого года, когда команда уступила "Астане" со счетом 0:4. Но есть разница, когда зрители еще допускают возможность такого развития событий, и когда для болельщиков это становится настоящим шоком. Вчерашний счет на табло был явно из второй категории.

Этот матч мог напомнить алматинским болельщикам другую домашнюю встречу прошлого сезона, когда так же в мае команда проиграла "Атырау" с таким же счетом 0:3. Тогда гости, как и кызылординцы спустя год, забили все свои голы в первом тайме.

Атака "Кайрата" в текущем первенстве очень стабильна, а дирижирует ею лучший бомбардир КПЛ-2023 бразилец Жоао Пауло. В девяти предыдущих турах алматинцы ни разу не уходили с поля без забитых мячей, наколотив 21 гол за все это время.

И именно вчера, в домашнем матче с "Кайсаром", который пропускает в среднем больше гола за матч, алматинцы не сумели распечатать ворота соперников, тем самым прервав свою серию.

Впервые за 52 матча между этими клубами во всех официальных турнирах "Кайсар" сумел разгромить соперников. Да, они уже побеждали ранее десять раз, но в один или два мяча. Теперь же кызылординцы установили исторический для себя результат.

"Кайрат" же ранее громил "Кайсар" неоднократно. Дважды алматинцы побеждали со счетом 3:0 и 5:1, а еще по одному разу на табло были зафиксированы 4:1 и 5:0. Частично волки сумели отомстить своим соперникам.

Часто ли футболисты забивают с двух пенальти за один матч? Такое, конечно же, бывает, но точно не часто. Хотя 23-летний белорусский хавбек "Кайсара" Бородин с этим поспорит. Дело в том, что он играет в КПЛ лишь с прошлого года, и уже трижды он оформлял дубли с пенальти.

В октябре прошлого года он принес "Ордабасы" ничью с "Актобе", реализовав два 11-метровых - 2:2. В сезоне-2023 он добыл для "Кайсара" выездную победу над "Жетысу" (2:0), а теперь и над "Кайратом" (3:0). За два неполных сезона в Казахстане он реализовал все шесть пенальти, которые ему доверили пробить.

Отметим, что после десяти туров в активе "Кайрата" 18 набранных очков и пятое место в турнирной таблице. Что касается "Кайсара", то у команды 16 очков и седьмая строчка.

Фото: ФК "Кайрат" (1-3), ФК "Кайсар" (4-5)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →