Матч десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Кайратом" и "Кайсаром" стал поистине историческим. Вряд ли кто-то мог себе представить, что гости из Кызылорды одержат победу, да еще и с таким счетом. Корреспондент Vesti.kz - о пяти фактах по итогам этой встречи.
Матч между командами прошел в воскресенье в Алматы. Он завершился разгромной победой "Кайсара" со счетом 3:0. В составе победителей отметились защитник Бен Азиз Загре, а также хавбек Дмитрий Бородин, реализовавший два пенальти.
Первое домашнее поражение "Кайрата" от "Кайсара" с 2006 года
В 52 матчах между клубами "Кайсар" одержал всего 11 побед, и только две из них стали гостевыми. До вчерашнего дня единственный подобный успех был зафиксирован в октябре 2006 года, когда "Кайрат" дома уступил волкам со счетом 2:3.
В той игре алматинцы дважды сравнивали счет усилиями Арсена Тлехугова и Самата Смакова, но гости были проворнее. Дубль у "Кайсара" записал на свой счет Максат Байжанов, а еще один мяч забил Дауренбек Тажимбетов.
Лишь спустя 16 с половиной лет "Кайсару" вновь удалось обыграть "Кайрат" на выезде. Это было так давно, что тогда еще не было клуба "Астана", а вышедшим на замену вчера в составе "Кайрата" Яну Труфанову и Александру Мрынскому было всего два года.
Первый домашний разгром "Кайрата" за семь месяцев
"Кайрат" не проигрывал с такой разницей с октября прошлого года, когда команда уступила "Астане" со счетом 0:4. Но есть разница, когда зрители еще допускают возможность такого развития событий, и когда для болельщиков это становится настоящим шоком. Вчерашний счет на табло был явно из второй категории.
Этот матч мог напомнить алматинским болельщикам другую домашнюю встречу прошлого сезона, когда так же в мае команда проиграла "Атырау" с таким же счетом 0:3. Тогда гости, как и кызылординцы спустя год, забили все свои голы в первом тайме.
Первый матч "Кайрата" в КПЛ-2023 без забитых голов
Атака "Кайрата" в текущем первенстве очень стабильна, а дирижирует ею лучший бомбардир КПЛ-2023 бразилец Жоао Пауло. В девяти предыдущих турах алматинцы ни разу не уходили с поля без забитых мячей, наколотив 21 гол за все это время.
И именно вчера, в домашнем матче с "Кайсаром", который пропускает в среднем больше гола за матч, алматинцы не сумели распечатать ворота соперников, тем самым прервав свою серию.
Первая разгромная победа "Кайсара" в противостоянии с "Кайратом"
Впервые за 52 матча между этими клубами во всех официальных турнирах "Кайсар" сумел разгромить соперников. Да, они уже побеждали ранее десять раз, но в один или два мяча. Теперь же кызылординцы установили исторический для себя результат.
"Кайрат" же ранее громил "Кайсар" неоднократно. Дважды алматинцы побеждали со счетом 3:0 и 5:1, а еще по одному разу на табло были зафиксированы 4:1 и 5:0. Частично волки сумели отомстить своим соперникам.
Третий дубль с пенальти от Бородина в КПЛ
Часто ли футболисты забивают с двух пенальти за один матч? Такое, конечно же, бывает, но точно не часто. Хотя 23-летний белорусский хавбек "Кайсара" Бородин с этим поспорит. Дело в том, что он играет в КПЛ лишь с прошлого года, и уже трижды он оформлял дубли с пенальти.
В октябре прошлого года он принес "Ордабасы" ничью с "Актобе", реализовав два 11-метровых - 2:2. В сезоне-2023 он добыл для "Кайсара" выездную победу над "Жетысу" (2:0), а теперь и над "Кайратом" (3:0). За два неполных сезона в Казахстане он реализовал все шесть пенальти, которые ему доверили пробить.
Отметим, что после десяти туров в активе "Кайрата" 18 набранных очков и пятое место в турнирной таблице. Что касается "Кайсара", то у команды 16 очков и седьмая строчка.
Фото: ФК "Кайрат" (1-3), ФК "Кайсар" (4-5)©️