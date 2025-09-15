Впечатляющая серия Кенжебека: лучший трансфер КПЛ стал кошмаром для защитников

22-летний вингер "Елимая" Галымжан Кенжебек продлил свою впечатляющую серию по результативным действиям в матчах казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Накануне футболист стал одним из главных героев гостевого матча 23-го тура против "Астаны" (3:3). Корреспондент Vesti.kz - о показателях Кенжебека.

Сейчас становится понятно, что самый лучший трансфер лета в казахстанском футболе - подписание Кенжебека "Елимаем". Игрок набрался опыта в европейских чемпионатах, поиграв на Кипре и в Словакии, и теперь он максимально раскрывается в премьер-лиге.

Кенжебек стал страшным сном защитников "Астаны"

Во вчерашнем матче "Астане" нужна была домашняя победа, чтобы сохранить лидерство в турнирной таблице по итогам тура. Поэтому говорить о мотивации команды Григория Бабаяна лишний раз не приходится.

Но у "Елимая" тоже свои цели и задачи - команда преследует "Актобе" и хочет запрыгнуть в топ-4, чтобы рассчитывать на участие в еврокубках. Поэтому коллектив Андрея Карповича вышел на поле не менее, а даже более настроенным, чем "Астана".

Кенжебек стал одним из ярких игроков встречи. Он постоянно забегал за спины защитникам "Астаны", шёл в дриблинг, оставляя не у дел Карло Бартолеца и остальных. На 57-й минуте он забил важный гол, который окончательно вернул семейчан в игру - изначально было 2:0 в пользу "Астаны", а после точного удара Галымжана счёт стал 2:2.

Затем у Кенжебека было ещё несколько ярких моментов. В первом он сам обыграл всю защиту "Астаны", но не сумел попасть в створ. Возможно, вингеру помешал свой же одноклубник - Иван Свиридов - который оказался на его пути во время обыгрыша соперников.

В ещё одном эпизоде Кенжебек убегал в контратаку, и даже казалось, что это будет выход один на один. Но в последний момент защитники "Астаны" взяли числом. В другом моменте Кенжебек крутил в дальний угол, но Мухаммеджан Сейсен был на высоте.

В этой игре Галымжан доказал, что на уровне КПЛ способен стать проблемой для любого защитника в игре один в один. Как правило, за такими игроками нужно следить сразу двум игрокам, иначе жди проблем.

У футболиста серия из шести матчей с голами или ассистами

Присоединившись к "Елимаю" летом, Кенжебек быстро адаптировался и стал радовать местных болельщиков. Сначала он вышел на полчаса с "Улытау" (1:1), а затем отыграл встречу с "Женисом" (1:2) целиком. Но на этом "скромность" Галымжана закончилась.

В игре с "Жетысу" (3:0) он забил дебютный гол в футболке "Елимая", реализовав пенальти, который сам же заработал. Затем он вырвал ничью в матче с "Окжетпесом" (1:1), снова отметившись с пенальти. Причём этот 11-метровый он тоже заработал сам - пробив в руку соперника.

В следующем туре "Елимай" одержал волевую победу над "Актобе" (2:1). Дублем отметился Кенжебек. Сначала он заставил сфолить на себе соперника, чем заработал пенальти и сам же его реализовал. Затем Галымжан забил с игры, добив мяч в пустые ворота.

В гостевом матче с "Кайратом" не было бы победы без Кенжебека. На 83-й минуте вингер выдал изумительный пас на Фессу Плакка. В итоге эта передача стала голевой, а футболист помог обыграть свой родной клуб (3:2).

Затем Кенжебек поучаствовал в домашней победе над "Кызыл-Жаром" (2:0). В той игре он отдал результативный пас на Дэвида Майкома.

И, наконец, вчера Кенжебек забил важный гол в ворота "Астаны". Хотя, в принципе, парень мог забивать ещё - чуть подвела реализация, но и в определённые моменты на высоте были голкипер и защита соперника.

Таким образом Кенжебек забивает или отдаёт голевые передачи в шести турах КПЛ кряду. За это время у него 5+2 за семейский клуб. А те, кто говорит о том, что Кенжебек забил три гола с пенальти - нужно отметить, что все эти 11-метровые он заработал лично (два фола на нём и одно попадание в руку соперника после удара).

Отметим, что в следующем туре, 28 сентября, "Елимай" на своём поле сыграет с "Ордабасы". Сможет ли Кенжебек продлить результативную серию до семи матчей? Узнаем через две недели.

Добавим, что пока Кенжебек отмечается результативными действиями, "Елимай" не проигрывает. В последних шести турах у команды четыре победы и две ничьих - они набрали 14 из 18 возможных очков за данный отрезок.

Фото: ФК "Астана" (1-3), ФК "Елимай" (4-5)©️