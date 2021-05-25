Возвращение спустя семь лет и дебют для защитника-бомбардира. Новые и почти забытые лица сборной РК по футболу

Димаш Тулегенов

В июне национальная сборная Казахстана по футболу проведет два контрольных матча. На эти игры из тренерского штаба Талгата Байсуфинова вызов получили несколько дебютантов команды, а также те, кто вернулся в сборную после долгого перерыва. Корреспондент Vesti.kz рассказал об уровне их выступлений в нынешнем сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана.

4 июня сборная Казахстана на выезде сыграет с командой-участницей Евро-2020 - Северной Македонией. Второй матч пройдет 7 июня в Австрии, а соперником будет сборная Мальты.

Здесь мы перечислили тех футболистов, которые все еще находятся в ожидании дебютной игры в футболке национальной сборной, а также тех, кто не вызывался в главную команду страны более двух лет.

Ждут своего дебюта

Мухаммеджан Сейсен ("Тараз")

22-летний голкипер уже несколько раз вызывался в национальную сборную. В пяти матчах команды он оставался на скамейке запасных. Кто знает, быть может, что именно во время следующей паузы на матчи сборных Сейсен дебютирует за команду.

В текущем сезоне КПЛ он отыграл за родную команду все 13 матчей, пропустив в них 15 голов.

Максат Тайкенов ("Каспий")

23-летний левый защитник актаусцев впервые в карьере вызван в национальную сборную. За нее он не играл даже на юношеском уровне. В текущем розыгрыше премьер-лиги он принял участие во всех 13 матчах "Каспия", записав на свой счет два ассиста.

Алибек Касым ("Кызыл-Жар")

Еще один игрок линии обороны - 22-летний Касым. До конца прошлого года Алибек защищал цвета молодежной сборной, но сейчас получил дебютный вызов во взрослую. В КПЛ-2021 он провел все 12 матчей команды, при этом ни разу не был заменен. На счету центрального защитника четыре забитых мяча.

Нурлан Даиров ("Кызыл-Жар")

25-летний правый защитник в этом сезоне успел поиграть за два клуба. Сначала он провел два матча в составе "Турана", а затем еще шесть игр за "Кызыл-Жар". В прошлом Даиров играл за юношескую сборную до 19 лет.

Артур Шушеначев ("Кайрат")

23-летний нападающий не является игроком стартовой обоймы в "Кайрате", и это легко объясняется огромной конкуренцией с легионерами. Форвард, имеющий на счету матчи за молодежную сборную, впервые был вызван в главную команду страны. В премьер-лиге этого сезона Артур провел шесть матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Они вернулись в сборную

Роман Муртазаев ("Астана")

За спиной у 27-летнего нападающего 22 матча за сборную и три гола. Но свою последнюю игру в футболке национальной команды он провел еще в марте 2019 года, когда сборная дома уступила россиянам в отборе на Евро-2020 - 0:4. С тех пор Муртазаев в команду не вызывался.

В этом сезоне у него 13 матчей в КПЛ за "Астану", в которых он трижды забил и один раз ассистировал.

Еркин Тапалов ("Акжайык")

Мало кто знает, но 27-летний полузащитник уже играл в товарищеском матче за сборную Казахстана. В начале 2019 года он провел 24 минуты на поле в контрольной встрече с командой Молдовы (1:0), которая проходила в Турции.

В текущей кампании опорный хавбек провел 13 матчей в чемпионате, забив один гол и отдав голевую передачу.

Танат Нусербаев ("Туран")

Аж с июня 2017 года за сборную не играл 34-летний форвард "Турана". Последняя встреча состоялась в рамках отбора на Чемпионат мира-2018, когда сборная Казахстана дома проиграла датчанам - 1:3.

В этом сезоне Танат вернулся в большой футбол после годового перерыва. На счету Нусербаева 12 матчей в КПЛ, три забитых мяча и столько же голевых передач.

Бауыржан Байтана ("Тараз")

Полузащитник семь лет назад принял участие в товарищеской встрече против команды Таджикистана - 2:1. В той игре Байтана появился на поле в самой концовке матча, поэтому ощутить полноценный дебют так и не успел. Однако следующего шанса пришлось ждать очень много лет. Ему уже не 22 года, и он не подающий надежду игрок, а опытный 29-летний исполнитель.

В 13 матчах КПЛ-2021 Бауыржан забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

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Фото: ФК "Тараз" (1,9), ФК "Каспий" (2), ФК "Кызыл-Жар" (3,4), ФК "Кайрат" (5), ФК "Астана" (6), ФК "Акжайык" (7), ФК "Туран" (8)©️

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