"Должен перенести это стойко". Байсуфинов - о травме и операции Зайнутдинова

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о состоянии Бахтиера Зайнутдинова, который пропустил из-за травмы стартовые матчи отборочного цикла ЧМ-2022, а также финишный отрезок в чемпионате России-2020/21. В частности, он прокомментировал, с какой целью игрок отправился в Германию.

"Мы связывались с Бахтиером, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Я поддержал его, сказал, чтобы не переживал - молодой возраст, организм окрепший, он должен перенести это стойко. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдет восстановление и дальнейшее возвращение в строй.

Сроки восстановления? Мы договорились, что после операции он выйдет со мной на связь, отправит сообщение, как все прошло. Но пока вестей от него не было", - отметил Байсуфинов.

В прошедшем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей, забил один гол и сделал одну передачу. Также добавим, что весной сообщалось об интересе к казахстанскому полузащитнику со стороны итальянской "Аталанты".

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