"Кайрат" впервые за год с лишним сыграл в присутствии родных болельщиков в Алматы и одержал важную победу над "Актобе" в 12-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz представляет краткий репортаж со стадиона "Центральный", в котором вы увидите эмоции фанатских секторов, реакцию Алексея Шпилевского после игры и разбор нынешнего состояния алматинской команды от Небойши Косовича.

Напомним, что "Кайрат" после победы над "Актобе" (4:2) имеет в своем активе 20 очков. В следующем туре, 23 мая, алматинцы сыграют на выезде против лидера КПЛ - "Астаны", которая также одержала победу в 12-м туре над "Кайсаром" (5:2).

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