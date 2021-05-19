Возвращение болельщиков, поддержка Шпилевского, настрой Косовича. Репортаж с матча "Кайрат" - "Актобе"

Футбольная атмосфера вернулась на стадион "Центральный".

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
5
Сегодня 12:51

"Кайрат" впервые за год с лишним сыграл в присутствии родных болельщиков в Алматы и одержал важную победу над "Актобе" в 12-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz представляет краткий репортаж со стадиона "Центральный", в котором вы увидите эмоции фанатских секторов, реакцию Алексея Шпилевского после игры и разбор нынешнего состояния алматинской команды от Небойши Косовича

Напомним, что "Кайрат" после победы над "Актобе" (4:2) имеет в своем активе 20 очков. В следующем туре, 23 мая, алматинцы сыграют на выезде против лидера КПЛ - "Астаны", которая также одержала победу в 12-м туре над "Кайсаром" (5:2).

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Актобе ФК Шпилевский Алексей


Казахстан(футбол) КПЛ
5
Сегодня 12:51
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