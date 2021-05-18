"Кайрат" одержал победу после неудачной серии, но остался на четвертом месте КПЛ

"Кайрат" одержал победу над "Актобе" в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы. Подопечные Алексея Шпилевского впервые в сезоне играли в присутствии болельщиков и выиграли со счетом 4:2.

Дубль в составе действующих чемпионов оформил Артур Шушеначев. Сначала он вывел команду вперед на восьмой минуте, а затем отличился на 36-й.

Гости размочили счет еще до перерыва. На 41-й минуте "сухарь" Стасу Покатилову испортил Дидар Жалмукан.

На 50-й минуте Хосе Канте вернул своей команде преимущество в два мяча. Но уже на 54-й Эрвен Мукам заставил пропустить Покатилова.

В итоге окончательный счет установил Небойша Косович на 86-й минуте.

Отметим, что до этой встречи "Кайрат" не мог выиграть на протяжение трех матчей.

С подробной статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

Набрав три очка, "Кайрат", тем не менее, остался на четвертом месте в турнирной таблице, так как ранее победу одержал "Акжайык", закрепившийся на третьей строчке.

Сегодня свой матч в рамках 12-го тура также проведет "Астана", которая идет на первом месте. Она играет с "Кайсаром" на выезде. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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