"Во втором тайме играли бездарно". Цхададзе - о поражении "Каспия" и кандидате в сборную Казахстана

Главный тренер "Каспия" Кахабер Цхададзе в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от матча с "Тоболом" (0:1). Также опытный специалист прокомментировал игру защитника сборной Казахстана Талгата Кусяпова.

"Очень тяжело проигрывать второй матч. Мы потеряли концентрацию в конце. В первом тайме играли неплохо, подходов было много, но завершения мало. Во втором тайме очень много мячей теряли. К сожалению, футболисты, вышедшие на замену, не усилили нас. Надо признать, во втором тайме бездарно играли.

Но если честно сказать, мы собрались именно в этом составе три недели назад. Надо больше работать. Команда может хорошо играть. Я верю в футболистов, но игру надо наладить. Конечно, очень болезненно, что мы проиграли два матча. Но я уверен, что мы вернемся.

Часто обращался к Кусяпову? У всех есть ошибки, их будем разбирать уже в команде. Он молодой, перспективный футболист, кандидат в сборную. Мы хотим, чтобы он играл в сборной, и будем помогать ему", - заявил грузинский специалист.