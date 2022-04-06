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Влияние VAR? Как в новом сезоне КПЛ набралось уже десять удалений

Влияние VAR? Как в новом сезоне КПЛ набралось уже десять удалений
©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

С момента начала сезона в чемпионате Казахстана по футболу-2022 игрокам клубов высшего дивизиона было показано уже десять красных карточек. Корреспондент Vesti.kz - о неожиданной статистике удалений и антилидерах по этому показателю.

Десять красных карточек футболисты КПЛ получили по итогам неполных четырех туров (еще два матча были перенесены. - Прим. ред.). К сравнению, в прошлогоднем сезоне премьер-лиги десятое удаление произошло лишь в седьмом туре.

В первых матчах новой кампании удалились защитник "Шахтера" Абдель Ламанж и оборонец "Турана" Султан Абилгазы

Ламанж вышел на замену во втором тайме матча с "Астаной" (0:0 - затем 3:0 из-за технического поражения столичных). И уже в компенсированное время Ламанж получил прямую красную от судьи после просмотра VAR.

Что касается Абилгазы, то он был удален также после показа прямой красной карточки. На 85-й минуте встречи с "Таразом" (0:0) он покинул поле. В той самой игре, где было добавлено 19 минут из-за долгой проверки VAR.

Во втором туре за две желтые карточки был удален футболист "Махтаарала" Биллал Себаихи. В игре с "Кайратом" (0:1) он был на поле лишь до 78-й минуты.

В третьем туре удалили сразу четверых футболистов. "Атырау" дома переиграл "Махтаарал" - 2:1. Во втором тайме у гостей красные карточки получили сразу двое игроков. Сначала прямую схлопотал Алекс Бруно, а затем вторую желтую получил Артур Западня.

Бразилец получил красную за отмашку, хотя она и не выглядела столь грубой. Желтая - без сомнений, но красная - достаточно спорно. Однако арбитр несколько раз пересмотрел эпизод с помощью VAR и лишь затем решил удалить спортсмена.

Западня получил вторую желтую за опасную игру, и здесь вопросов к судье уже не было:

Еще два удаления произошло в матче между "Ордабасы" и "Акжайыком" (2:0). Уже к 29-й минуте два предупреждения заработал полузащитник гостей Иван Антипов, вследствие чего был удален с поля. Здесь даже не нужно было обращаться за помощью к видеоассистентам.

Прямую красную в компенсированное время матча получил игрок хозяев Максим Ваганов. Вместо мяча он со всей силы приложился по ноге соперника.

Еще один футболист "Ордабасы" получил красную карточку в четвертом туре. В гостевой игре шымкентцы проиграли "Каспию" - 1:2. На 62-й минуте встречи прямое удаление схлопотал дебютант КПЛ Евгений Чаговец. Все голы к тому моменту уже были забиты. 

На 75-й минуте поединка "Тараз" - "Атырау" (0:1) прямую красную карточку перед собой увидел игрок гостей Амандык Набиханов

Юбилейным удалением сезона стала вторая желтая карточка игрока "Акжайыка" Виталия Приндеты в домашнем матче с "Кайратом" (0:0). На 57-й он получил первое предупреждение, а на 88-й досрочно покинул поле. 

Получается, что семь из десяти красных карточек были прямыми, и лишь в трех случаях игроки получали вторые желтые. Если отмечать клубы, то самыми недисциплинированными являются футболисты "Махтаарала".

"Махтаарал" - три удаления
"Ордабасы" - два
"Акжайык" - два
"Шахтер" - одно
"Туран" - одно
"Атырау" - одно

Если сделать статистику по гражданству, то чаще поле покидают в качестве наказания казахстанцы и украинцы:

казахстанские футболисты - четыре удаления
украинские - три
французские - два
бразильские - одно

Как минимум в половине случаев судьи прибегали к системе VAR. И вполне вероятно, что количество удалений стало больше как раз из-за введения новых технологий в казахстанском чемпионате.

В КПЛ-2022 произошла первая тренерская отставка

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Метки:
Футбол КПЛ Шахтер ФК Туран ФК Астана ФК Тараз ФК Махтаарал ФК Кайрат ФК Атырау ФК Ордабасы ФК Акжайык ФК Каспий

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