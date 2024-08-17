Видеообзор самого крупного разгрома в КПЛ-2024

"Елимаем" из Семея разгромил туркестанский "Туран" в матче 17-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась победой хозяев поля со счетом 6:0. Этот счет пока самый крупный в текущем сезоне КПЛ.

Забитыми мячами отметились: Эдарлин Рейес Уренья (15, 48), Никита Корзун (18), Ислам Машуков (26),

Алвес Дос Сантос (72), Иван Свиридов (87).

"Елимай" набрал 25 очков и вплотную приблизился к замыкающему топ-3 "Ордабасы". Шымкентцы завтра, 18 августа сыграют на выезде с "Шахтером".

"Туран" с 12 баллами идет на 11 месте в турнирной таблице КПЛ.