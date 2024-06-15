"Кайрат" в матче 11-го тура КПЛ-2024 уступил на выезде "Тоболу", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте забил сербский легионер "Тобола" Игор Иванович.

"Тобол" набрал 15 очков и поднялся с восьмого места на шестое, обойдя "Астану" и "Жетысу". У "Кайрата" 16 баллов и по-прежнему вторая строчка.

Отметим, что "Тобол" проводил встречу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Нурбола Жумаскалиева. Он заменил ушедшего в отставку Милича Чурчича.

Что касается "Кайрата", то это первое поражение для российского специалиста Александра Кержакова у руля алматинцев. Кержакова назначили на этот пост в конце мая.

Следующий тур "Кайрат" пропускает, а "Тобол" 23 июня сыграет на выезде с "Атырау".

Представляем вашему вниманию видеообзор игры.