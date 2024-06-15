Видеообзор поражения "Кайрата" в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:40
©ФК "Тобол"

"Кайрат" в матче 11-го тура КПЛ-2024 уступил на выезде "Тоболу", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте забил сербский легионер "Тобола" Игор Иванович.

"Тобол" набрал 15 очков и поднялся с восьмого места на шестое, обойдя "Астану" и "Жетысу". У "Кайрата" 16 баллов и по-прежнему вторая строчка.

Отметим, что "Тобол" проводил встречу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Нурбола Жумаскалиева. Он заменил ушедшего в отставку Милича Чурчича.

Что касается "Кайрата", то это первое поражение для российского специалиста Александра Кержакова у руля алматинцев. Кержакова назначили на этот пост в конце мая.

Следующий тур "Кайрат" пропускает, а "Тобол" 23 июня сыграет на выезде с "Атырау".

Представляем вашему вниманию видеообзор игры.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол

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