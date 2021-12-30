Вардан Минасян получил предложение из КПЛ

©ФК "Тараз"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 07:21

Армянский специалист Вардан Минасян может вернуться в чемпионат Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, экс-тренер сборной Армении получил предложение от "Тараза". Ранее Минасян объявил о своем уходе из клуба в связи с финансовыми проблемами. Задержки зарплаты перед игроками и тренерами составляли несколько месяцев. 

При Минасяне "Тараз" долгое время шел в числе лидеров, но в итоге завершил сезон на десятом месте в КПЛ. 

До "Тараза" специалист также поработал в "Тоболе". В начале декабря Минасян вел переговоры с дебютантом КПЛ - "Аксу".

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Метки:
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