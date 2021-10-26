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Главный тренер клуба КПЛ подал в отставку. Известны причины

Главный тренер клуба КПЛ подал в отставку. Известны причины
©ФК "Тараз"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Главный тренер "Тараза" Вардан Минасян подал в отставку со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Минасян подал в отставку после матча с "Ордабасы". Руководство клуба с сожалением восприняло это решение специалиста. Клуб высоко оценивает работу Вардана Размиковича, который по результатам семи первых туров чемпионата поднял команду в группу лидеров, а также раскрыл потенциал местных воспитанников.

Самое главное, все это время клуб, в отличие от предыдущих сезонов, не боролся до последнего за выживание в премьер-лиге, сохраняя шансы на места в первой половине турнирной таблицы. Клуб также вышел из группы кубка страны и продолжает выступлении в четвертьфинале.

Руководство футбольного клуба и игроки команды выражают искреннюю благодарность Вардану Минасяну за проделанную работу и высокопрофессиональное сотрудничество", - говорится в сообщении "Тараза".

Сам Минасян объяснил свое решение так: "Такие решения даются нелегко. Хочу сказать слова благодарности тем людям, которые предоставили мне возможность поработать в клубе "Тараз". Спасибо также всем нашим преданным болельщикам, которые нас горячо поддерживали и были рядом командой в любой момент. И самое главное, хочу сказать спасибо нашим футболистам. Вы молодцы, несмотря на все наши трудности, вы всегда держались достойно и старались быть профессионалами. У вас у всех хорошее футбольное будущее, надо просто правильно думать и много работать. Удачи вам всем!".

По информации Meta-ratings.kz, причиной ухода Минасяна из "Тараза" послужил диалог команды с директором клуба и представителем областного акимата перед матчем с "Ордабасы".

"Футболисты выразили свое недовольство невыполнением финансовых обязательств перед ними, команда не получает зарплату уже свыше 80 дней. А больше всего их беспокоит, что директор клуба Талгат Турлыбайулы не сообщает им, когда именно деньги поступят и будут выплачены игрокам. И ответ одного из заместителей акима области тоже не внес никакой ясности: через два месяца, возможно, деньги будут. 

Вся эта ситуация привела к тому, что тренер решил покинуть клуб, поскольку не может требовать от футболистов полной самоотдачи и концентрации на тренировочном процессе, когда "Тараз" не выполняет своих обязательств перед ними. Минасян уже поставил в известность руководство клуба о своем решении. Однако дело пока не дошло до процесса расторжения контракта. Армянский специалист не намерен продолжать работать в таких условиях, но ситуация может измениться. Не исключен вариант, при котором он все же доработает сезон до конца. Но это будет зависеть от решения игроков, которые пока не намерены принимать участие в ответном кубковом матче с "Шахтером", - пишет источник.

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Ранее сообщалось, что исполнять обязанности главного тренера "Тараза" до конца сезона будет Сергей Тагиев. Он входил в тренерский штаб Минасяна.

За тур до завершения сезона "Тараз" с 29 очками занимает десятое место в турнирной таблице КПЛ.

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Метки:
Тараз ФК КПЛ-2021

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