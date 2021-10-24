Стали известны все участники КПЛ сезона-2022

Стали известны все команды, которые примут участие в новом сезоне казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Новичками КПЛ стали "Аксу" и "Махтаарал" из первой лиги, которые заменили вылетевшие "Жетысу" и "Кайсар".

Помимо них, в КПЛ-2022 выступят: "Астана", "Тобол", "Кайрат", "Кызыл-Жар", "Ордабасы", "Акжайык", "Актобе", "Шахтер", "Тараз", "Каспий", "Атырау" и "Туран".

В текущем сезоне КПЛ осталось определить чемпиона. За два тура до завершения "Астана" с 56 очками лидирует, опережая "Тобол" на один балл. "Кайрат" досрочно сложил полномочия чемпиона, став бронзовым призером.

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