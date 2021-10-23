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Павлодар возвращается в премьер-лигу. Определились новички КПЛ-2022

Павлодар возвращается в премьер-лигу. Определились новички КПЛ-2022
©ФК "Аксу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Павлодарский "Аксу" и атакентский "Мактаарал" в сезоне-2022 сыграют в футбольной премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За тур до окончания чемпионата первой лиги команды стали недосягаемы для конкурентов. 

Так, "Аксу" на своем поле в 21-м туре обыграл кокшетауский "Окжетпес" со счетом 3:1. А "Мактаарал" со счетом 2:0 был сильнее "Академии Онтустик".

Павлодарцы после 21-го тура идут на первом месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. А "Мактаарал" располагается на втором, набрав на один балл меньше. Команды поделят между собой итоговые первое-второе места, которые получают путевки в КПЛ. У идущего третьим "Кырана" после 21 тура 42 очка. 

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Метки:
КПЛ-2021 Первая лига Казахстана

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