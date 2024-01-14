В "Ордабасы" появился новый тренер

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:05
©ФК "Аксу"

Украинский тренер Виктор Ульяницкий вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Ордабасы" из Шымкента, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

До этого он работал в штабе павлодарского "Аксу" и помогал Руслану Костышину. Также трудился в "Таразе" и занимал должность спортивного директора "Алтая" из Восточно-Казахстанской области.

В бытность игроком защищал цвета таких клубов, как "Борисполь", ЦСКА (Киев), "Нефтехимик" (Россия) и "Акжайык" (Уральск).

Напомним, что в сезоне 2023 года "Ордабасы" впервые в своей истории стал победителем чемпионата Казахстана. В текущее зимнее межсезонье шымкентцы оформили первый трансфер, подробности - здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Ордабасы ФК

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