Украинский тренер Виктор Ульяницкий вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Ордабасы" из Шымкента, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

До этого он работал в штабе павлодарского "Аксу" и помогал Руслану Костышину. Также трудился в "Таразе" и занимал должность спортивного директора "Алтая" из Восточно-Казахстанской области.

В бытность игроком защищал цвета таких клубов, как "Борисполь", ЦСКА (Киев), "Нефтехимик" (Россия) и "Акжайык" (Уральск).

Напомним, что в сезоне 2023 года "Ордабасы" впервые в своей истории стал победителем чемпионата Казахстана. В текущее зимнее межсезонье шымкентцы оформили первый трансфер, подробности - здесь.