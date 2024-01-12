"Ордабасы" оформил первый трансфер в зимнее межсезонье

Футбольный клуб "Ордабасы" объявил о подписании первого новичка в зимнее межсезонье. Им стал 30-летний бразильский защитник Реджинальдо, передают Vesti.kz.

При этом южане не раскрыли детали соглашения с ним. Хотя, по данным портала Transfermarkt, контракт подписан до конца 2024 года.

Последним его клубом была бразильская "Агуа Санта". На родине он также выступал за "Жувентуде", "Атлетико Паранаэнсе", "Лондрину", "Куритибу" и другие команды.

В бразильской Серии В сыграл 241 матч, забил шесть голов и сделал 14 голевых передач. Также на его счету восемь игр в высшем дивизионе чемпионата Бразилии.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ордабасы" впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана.