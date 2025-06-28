В КПЛ предсказали сенсацию в матче с участием аутсайдера

Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В одной из двух сегодняшних игр встретятся "Атырау" и "Окжетпес", сообщают Vesti.kz.

"Атырау" с отрывом занимает последнее место в лиге. Но это будет первый матч обновленной команды нефтяников, с Виталием Жуковским у руля и рядом новичков в составе. Прогнозирую, что сегодня хозяева впервые за долгое время не проиграют и наберут очки", - считает корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.



Встреча между этими командами начнется в 18:00 по казахстанскому времени. Сейчас "Атырау" замыкает турнирную таблицу, с пятью баллами занимая 14-е место, а "Окжетпес" идет на шестой строчке, имея 20 очков в активе.

Прямая трансляция матчей 14-го тура КПЛ