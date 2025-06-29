В клубе КПЛ произошла тренерская отставка

Футбольный клуб "Улытау" официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером, казахстанцем Иваном Азовским. Вместе с ним из команды ушел его помощник Александр Фамильцев, передают Vesti.kz.

Работа в клубе

Азовский начал работу в клубе в 2023 году - сначала в качестве руководителя футбольного центра, позже стал главным тренером. Под его руководством команда в 2024 году впервые в истории вышла в премьер-лигу.

Ранее специалист работал с рядом казахстанских клубов, среди которых - "Жетысу", "Актобе", "Мактаарал", "Астана", "Атырау", "Шахтер" и другие.

Результаты сезона

В текущем сезоне "Улытау" провел 14 матчей в КПЛ, одержал три победы и трижды сыграл вничью. Имя нового тренера клуб объявит позже.



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