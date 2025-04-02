В КФФ нашли замену Саяну Хамитжанову

В Казахстанской федерации футбола произошли кадровые перестановки. Исполнительный комитет утвердил Давида Лорию на должность генерального секретаря, передают Vesti.kz.

Лория - бывший футболист сборной Казахстана, выпускник программы UEFA MIP. Помимо работы в сфере футбола, он является депутатом маслихата Астаны и награжден орденом "Құрмет" за вклад в развитие социальной сферы.

Предыдущий генеральный секретарь КФФ Саян Хамитжанов покинул пост из-за перехода на новую должность. Он назначен советником Министра туризма и спорта Казахстана и будет заниматься вопросами развития футбола и спортивной инфраструктуры в стране.

Ранее в КФФ объявили наказания против некоторых клубов КПЛ и экс-игрока "Кайрата".

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