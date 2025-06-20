В Казахстане неожиданно вернули уволенного тренера

Белорусский специалист Виталий Жуковский в ближайшее время будет вновь представлен в качестве главного тренера футбольного клуба "Атырау", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Клуб уже согласовал условия контракта, и официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Вернется не один

По информации источника, вместе с Жуковским в "Атырау" перейдут несколько футболистов, с которыми он работал ранее - как в прежнем периоде в клубе, так и в "Туране", который он покинул в июне.





Уже работал в клубе

41-летний специалист возглавлял "Атырау" с 2022 по 2024 год. В начале текущего года он стал главным тренером "Турана", однако вынужден был покинуть клуб из-за финансовых трудностей.

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