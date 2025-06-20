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В Казахстане неожиданно вернули уволенного тренера

©ФК "Атырау"

Белорусский специалист Виталий Жуковский в ближайшее время будет вновь представлен в качестве главного тренера футбольного клуба "Атырау", передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Клуб уже согласовал условия контракта, и официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Вернется не один

По информации источника, вместе с Жуковским в "Атырау" перейдут несколько футболистов, с которыми он работал ранее - как в прежнем периоде в клубе, так и в "Туране", который он покинул в июне.


Уже работал в клубе

41-летний специалист возглавлял "Атырау" с 2022 по 2024 год. В начале текущего года он стал главным тренером "Турана", однако вынужден был покинуть клуб из-за финансовых трудностей.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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