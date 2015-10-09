В "Кайрате" сделали заявление по звездному легионеру

Пресс-служба ФК "Кайрат" объявила об уходе грузинского атакующего полузащитника Георги Зарии в связи с окончанием контракта, сообщают Vesti.kz.

28-летний игрок присоединился к алматинцам в начале 2024 года. В своём дебютном официальном матче он сразу забил победный гол. Сезон-2024 Зариа провёл на топ-уровне, отметившись 15 результативными действиями в 30 встречах, за что получил звание лучшего полузащитника Премьер-лиги Казахстана.

В заключительном туре КПЛ-2024 он вновь стал героем, оформив единственный и решающий мяч в игре против "Атырау".

В сезоне-2025 он помог "Кайрату" завоевать чемпионство, Суперкубок Казахстана и выйти в основной этап Лиги чемпионов.

Всего в составе "Кайрата" Зариа провёл 59 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

