"Ференцварош" официально объявил о расставании с украинским тренером Сергеем Ребровым, которого в последние годы пытался пригласить "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

47-летний Ребров работал в "Ференцвароше" с августа 2018 по май 2021 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом страны.

Напомним, что ранее владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва, к которому также проявляют интерес турецкий "Фенербахче" и греческий АЕК.

Нынешним наставником "желто-черных" Алексеем Шпилевским недовольны болельщики. После 14 туров команда занимает четвертое место, отставая на десять очков от лидирующей "Астаны".

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