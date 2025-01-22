В Британии сделали заявление о трансфере Чеснокова

Журналист Edinburgh News Барри Андерсон рассказал об интересе шотландского "Хартса" к футболисту костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Исламу Чеснокову, передают Vesti.kz.

Отмечается, что "Хартс" нацелен на трех игроков, одним из которых является Чесноков.

"Тобол" готов продать Чеснокова до истечения срока его контракта. В ноябре этого года он должен стать свободным агентом, и "Хартс" входит в число европейских команд, которые пытаются подписать его в этом месяце. Они провели переговоры с "Тоболом" о шестизначной сумме трансфера, и на данный момент переговоры продолжаются.

Чесноков высоко ценится в Казахстане и уже регулярно выступает на международном уровне. Это скоростной вингер, нацеленный на ворота. И "Тобол" знает, что не сможет удержать его, и, поскольку до конца его контракта осталось менее 11 месяцев, они должны продать его сейчас.

Футболист заинтересован в продолжении карьеры в Великобритании и рассматривает "Хартс" как возможность для развития, но до завершения сделки еще предстоит преодолеть препятствия. Текущая рыночная стоимость Чеснокова составляет около 700 000 фунтов стерлингов, но "Хартс" заплатит значительно меньше этой суммы, учитывая, что у игрока заканчивается контракт в конце этого года", - говорится в его статье.