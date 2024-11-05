Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов высказался о возможном чемпионстве алматинского "Кайрата" в казахстанской премьер-лиге, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

За тур до окончания турнира "Кайрат" имеет в активе 44 очка, а "Астана" на один балл меньше.

"Если "Кайрат" станет чемпионом, может быть это будет логичным в год юбилея клуба, порадуюсь за них и от всей души буду болеть в следующем году в Лиге Чемпионов и желать им попадания в общий этап еврокубков", - сказал Хамитжанов.

Отметим, что для завоевания чемпионства алматинской команде нужно на выезде победить "Атырау". Столичный клуб может выиграть турнир только в случае осечки прямого конкурента и победы над талдыкурганским "Жетысу" в домашнем матче.

Добавим, что в этом году "Кайрату" исполнилось 70 лет.