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В "Актобе" решили судьбу главного тренера и директора

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В "Актобе" решили судьбу главного тренера и директора ©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" принял решение относительно будущего главного тренера Игоря Леонова и спортивного директора Сергея Доронченко, передают Vesti.kz

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ФК "Актобе" принял решение относительно будущего главного тренера Игоря Леонова и спортивного директора Сергея Доронченко, передают Vesti.kz

В прошедшем сезоне "Актобе" финишировал на третьем месте в чемпионате Казахстана и завоевал Кубок Казахстана. Это позволит клуб в следующего году выступить в квалификации еврокубков. 

"Игорь Леонов и Сергей Доронченко продлили контракты с ФК "Актобе" Главный тренер и спортивный директор будут заниматься комплектованием команды на следующий сезон. Сейчас специалисты отправляются в месячный отпуск, а уже с 15 декабря приступят к своим должностным обязвнностям в рамках нового контракта. Добавим, что клуб переподпишет и главного тренера женского "Актобе" Александра Семенова. Он также с 15 декабря продолжит работу с "Актобе", - отмечает телеграм-канал "Серый Cardinal". 

Отметим, что Леонов минувшим летом сменил на посту главного тренера российского специалиста Дмитрия Парфенова. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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