В "Актобе" решили судьбу главного тренера и директора

ФК "Актобе" принял решение относительно будущего главного тренера Игоря Леонова и спортивного директора Сергея Доронченко, передают Vesti.kz.

В прошедшем сезоне "Актобе" финишировал на третьем месте в чемпионате Казахстана и завоевал Кубок Казахстана. Это позволит клуб в следующего году выступить в квалификации еврокубков.

"Игорь Леонов и Сергей Доронченко продлили контракты с ФК "Актобе" Главный тренер и спортивный директор будут заниматься комплектованием команды на следующий сезон. Сейчас специалисты отправляются в месячный отпуск, а уже с 15 декабря приступят к своим должностным обязвнностям в рамках нового контракта. Добавим, что клуб переподпишет и главного тренера женского "Актобе" Александра Семенова. Он также с 15 декабря продолжит работу с "Актобе", - отмечает телеграм-канал "Серый Cardinal".