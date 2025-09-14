КПЛ
Сегодня 21:15

В "Актобе" объяснили поражение "Кайрату" в КПЛ

©ФК "Актобе"

Полузащитник "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков высказался о поражении алматинскому "Кайрату" в 23-м туре КПЛ (0:1), передают Vesti.kz.

— "Алматы - отличный город, здесь всегда особая атмосфера, когда играют топовые команды. Было приятно вернуться, болельщики сделали матч по-настоящему ярким. Это футбол: "Кайрат" заслуженно вышел в Лигу чемпионов, молодцы. Все смотрели, переживали, болели", — сказал Жуков в интервью ASNews.kz.

"Мы сами создали недостаточно моментов, в атаке не хватило остроты. "Кайрат" оказывал больше давления и смог забить. Особенно в первом тайме они сильно нас прижали. Потом игра немного успокоилась, но мы так и не смогли сделать достаточно опасных атак", — добавил Жуков.

Кульминационным моментом встречи стал точный удар 17-летнего форварда "жёлто-чёрных" Дастана Сатпаева на 52-й минуте, когда он замкнул передачу Еркина Тапалова.

Эта победа позволила "Кайрату" возглавить турнирную таблицу, в то время как "Актобе" остался на четвёртой позиции. В параллельном матче "Астана" упустила победу над семейским "Елимаем" — подробности по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

