Полузащитник "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков высказался о поражении алматинскому "Кайрату" в 23-м туре КПЛ (0:1), передают Vesti.kz.

Супергол Сатпаева помог "Кайрату" обыграть "Актобе" и обойти "Астану" в КПЛ

— "Алматы - отличный город, здесь всегда особая атмосфера, когда играют топовые команды. Было приятно вернуться, болельщики сделали матч по-настоящему ярким. Это футбол: "Кайрат" заслуженно вышел в Лигу чемпионов, молодцы. Все смотрели, переживали, болели", — сказал Жуков в интервью ASNews.kz.

"Мы сами создали недостаточно моментов, в атаке не хватило остроты. "Кайрат" оказывал больше давления и смог забить. Особенно в первом тайме они сильно нас прижали. Потом игра немного успокоилась, но мы так и не смогли сделать достаточно опасных атак", — добавил Жуков.

Кульминационным моментом встречи стал точный удар 17-летнего форварда "жёлто-чёрных" Дастана Сатпаева на 52-й минуте, когда он замкнул передачу Еркина Тапалова.

Эта победа позволила "Кайрату" возглавить турнирную таблицу, в то время как "Актобе" остался на четвёртой позиции. В параллельном матче "Астана" упустила победу над семейским "Елимаем" — подробности по ссылке.