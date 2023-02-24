Узбекский форвард за миллион евро. Стала известна заявка "Ордабасы" на сезон-2023

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:21
©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" представил заявку на новый сезон. Список игроков опубликован на сайте ПФЛК (профессиональная футбольная лига Казахстана), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заявке присутствуют:

вратари - Бекхан ШАЙЗАДА, Кажымукан ТОЛЕПБЕРГЕН, Мухаммеджан СЕЙСЕН;

защитники - Гафуржан СУЮМБАЕВ, Акмаль БАХТИЯРОВ, Темирлан ЕРЛАНОВ, Сергей МАЛЫЙ, Мамаду МБОДЖИ;

полузащитники - Шохбоз УМАРОВ, Асхат ТАГЫБЕРГЕН, Эльхан АСТАНОВ, Максим ФЕДИН, Муроджон ХАЛМАТОВ, Радосав ПЕТРОВИЧ, Зикрилло СУЛТАНИЯЗОВ, Еркебулан ТУНГЫШБАЕВ, Бернардо МАТИЧ, Владислав ВАСИЛЬЕВ, Виктор БРАГА;

нападающие - Батырхан ТАЖИБАЙ, Всеволод САДОВСКИЙ, Бобур АБДУХОЛИКОВ, Айбар ЖАКСЫЛЫКОВ.

Из новичков стоит отметить форварда сборной Узбекистана Бобура Абдухоликова. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в миллион евро.

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Напомним, что футбольный сезон откроется 25 февраля матчем за Суперкубок Казахстана между "Астаной" и "Ордабасы". Встреча на "Астана Арене" начнется в 15:00 по местному времени. С превью к этому противостоянию можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Ордабасы ФК Узбекистан

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