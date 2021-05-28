Утратили результативность и потеряли место в составе. Как при Шпилевском угасли Тунгышбаев, Эсеола и Плотников

В последние годы несколько футболистов "Кайрата" под руководством Алексея Шпилевского померкли и почти сошли на нет. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про них и отмечает тех, кто сумел перезапустить карьеру.

Адеринсола Эсеола

Украинский форвард в 2018 году присоединился к "Кайрату", зарекомендовав себя перед этим в играх за "Акжайык". Переход Эсеолы оценивался как безусловное усиление. За половину сезона-2018 он забил за алматинцев девять мячей в чемпионате, а общее количество его голов, включая взятия ворот в составе "Акжайыка", составило 17.

Сезон-2019 стал звездным для украинца. Уже при Шпилевском Эсеола забил 19 мячей и разделил с Марином Томасовым звание лучшего бомбардира чемпионата Казахстана.

Казалось, что украинец не уронит планку результативности. Но в сезоне-2020 что-то сломалось. Эсеола находился в постоянном поиске игры. Шпилевский, кажется, вовсе перестал замечать в нем основного форварда. Он провел 17 матчей, но лишь в трех из них выходил в стартовом составе. На его счету всего два гола и один ассист.

В текущем сезоне "Житомирская пантера" сыграл девять игр и забил два мяча. Совсем недавно Эсеола был переведен в "Кайрат-Жастар", который выступает в первой лиге.

Возможно, только уход из алматинского клуба позволит украинцу, который снизил к себе требования, перезапустить карьеру.

Еркебулан Тунгышбаев

Тунгышбаев, зарекомендовавший себя в "Ордабасы" в 2019 году, перешел в "Кайрат". Игрок, известный своей результативностью (21 мяч в нескольких сезонах), в КПЛ-2019 остался без забитых голов.

В сезоне-2020 статистика Тунгышбаева свелась к двум ассистам в десяти матчах. Всего игрок провел во всех турнирах 27 встреч за "Кайрат".

Кроме того, он потерял место в сборной, за которую сыграл в ноябре 2018 года и куда вернулся весной 2021-го уже в качестве футболиста "Ордабасы".

На трансферном рынке цена на него упала более чем в два раза. Незадолго до перехода в "Кайрат", по данным Transfermarkt, он оценивался в 1,3 миллиона евро. Сейчас Тунгышбаев стоит 500 тысяч евро.

В преддверии сезона-2021 игрок вернулся в "Ордабасы" и стал одним из лидеров клуба. На его счету четыре мяча в 12 матчах. Безусловно, возвращение в родной клуб стало для него судьбоносным. Вместо прозябания в "Кайрате" он заново стал играть.

Владимир Плотников

Казахстанский голкипер с 2015 года выступал за "Кайрат". Сезон-2019, когда команду возглавил Шпилевский, стал последним для Плотникова в команде. При белорусском специалисте вратарь сыграл пять матчей во всех турнирах.

Понятно, что в команде не могло быть двух первых номеров, и объективно Плотников проигрывал конкуренцию Стасу Покатилову, но показательно, что именно при Шпилевском он остался без практики.

Переход голкипера в "Ордабасы" в преддверии сезона-2020 стал своевременным. В предыдущем чемпионате экс-голкипер алматинцев сыграл 12 матчей из 20. В текущем сезоне 35-летний голкипер пять раз появлялся на поле.

Напомним, "Кайрат" занимает третье место в чемпионате, отставая на 12 очков от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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