Разговоры о возможной отставке Алексея Шпилевского с поста главного тренера "Кайрата" и назначении Курабана Бердыева становятся все упорнее. Корреспондент Vesti.kz задался вопросом - будет ли 68-летний специалист при таком исходе определять трансферную политику клуба и какие позиции в команде нуждаются в усилении.

Неудачное выступление "желто-черных" в первой половине чемпионата Казахстана поставили Шпилевского в непростое положение.

Разговоры о возможном появлении Бердыева в алматинском клубе появились неспроста. Именитый специалист уже посещал академию "желто-черных", а в недавнем матче между "Астаной" и "Кайратом" находился на "Астана Арене" в сопровождении генерального директора действующего чемпиона страны Марата Баймуханова. Это позволяет более предметно рассуждать о возможных изменениях на тренерском мостике.

В этой связи возникает несколько вопросов. Например, в случае назначения какой карт-бланш будет у Бердыева? В "Рубине" и "Ростове" он исполнял не только непосредственные обязанности, руководя тренировочным процессом, но и решал более глобальные вопросы в системе обоих клубов.

Будет ли ему на откуп дано право принимать ключевые решения и определять трансферную и селекционную политику? Насколько независимым в "Кайрате", где прослеживается четкая вертикаль, будет Бердыев? Не секрет, что он не особо жалует, когда в его работу вмешиваются и пытаются что-либо навязать.

Кроме того, многое будет зависеть от сроков возможных изменений на тренерском мостике. Вероятно, задачи спасать сезон уже не будет стоять перед ним, а вот цель успешно стартовать в Лиге чемпионов вполне жизнеспособная. 15 июня алматинцы узнают первого соперника по квалификации турнира, где начнут выступление в июле.

Говоря о том, какие позиции нуждаются в усилении, напрашивается мысль об опорной зоне, которая провисла после потери из-за травмы Яцека Гуральски. При беглом взоре становится видно, что пока крайне неубедителен в роли правого вингера Штрели Мамба. В целом фланги "Кайрата" в атакующей зоне выглядят нестабильно. Не лишним было бы обратить внимание и на центр обороны, который в различных сочетаниях допустил ряд провалов.

Все это из разряда мыслей на дальнюю перспективу. Пока же алматинцы готовятся к 14-му туру, в рамках которого примут "Кайсар". Матч состоится 28 мая. К слову, игра с кызылординцами в первом круге сталп для "желто-черных" первой и последней выигранной на чужом поле (3:0).

"Он кардинально изменит работу академии". Экс-тренер "Рубина" - о Бердыеве в "Кайрате"

Сейчас "Кайрат" набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице, с которой можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!