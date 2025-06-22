КПЛ
Сегодня 22:01

Уникальный клуб КПЛ ушел от поражения в матче с удалением и двумя голами

©ФК "Кайсар"

Кызылординский "Кайсар" и жезказганский "Улытау" сыграли вничью в матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1.

Гости первыми вышли вперед, благодаря голу Жасулана Молдакараева. Воспитанник кызылординского футбола отличился на 16-й минуте.

На 36-й минуте "Улытау" остался в меньшинстве после удаления испанца Хосе-Луиса Корильо.

Хозяева сумели уйти от поражения на 87-й минуте после гола Нурдаулета Агзамбаева.

Таким образом, "Кайсар" набрал 12 очков и занимает десятое место в таблице КПЛ-2025. У "Улытау" 11 баллов и 12 место.

Отметим, что "Кайсар" является единственным клубом в КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →