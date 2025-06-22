Уникальный клуб КПЛ ушел от поражения в матче с удалением и двумя голами

Кызылординский "Кайсар" и жезказганский "Улытау" сыграли вничью в матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1.
Гости первыми вышли вперед, благодаря голу Жасулана Молдакараева. Воспитанник кызылординского футбола отличился на 16-й минуте.
На 36-й минуте "Улытау" остался в меньшинстве после удаления испанца Хосе-Луиса Корильо.
Хозяева сумели уйти от поражения на 87-й минуте после гола Нурдаулета Агзамбаева.
Таким образом, "Кайсар" набрал 12 очков и занимает десятое место в таблице КПЛ-2025. У "Улытау" 11 баллов и 12 место.
Отметим, что "Кайсар" является единственным клубом в КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.