Уникальный клуб КПЛ ушел от поражения в матче с удалением и двумя голами

Кызылординский "Кайсар" и жезказганский "Улытау" сыграли вничью в матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1.

Гости первыми вышли вперед, благодаря голу Жасулана Молдакараева. Воспитанник кызылординского футбола отличился на 16-й минуте.

На 36-й минуте "Улытау" остался в меньшинстве после удаления испанца Хосе-Луиса Корильо.

Хозяева сумели уйти от поражения на 87-й минуте после гола Нурдаулета Агзамбаева.

Таким образом, "Кайсар" набрал 12 очков и занимает десятое место в таблице КПЛ-2025. У "Улытау" 11 баллов и 12 место.

Отметим, что "Кайсар" является единственным клубом в КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.