Уникальный клуб КПЛ решил отправить футболистов на понижение

Футбольный клуб "Кайсар" из Кызылорды сообщил об аренде двух своих игроков в команду Первой лиги, передают Vesti.kz.

Как заявила пресс-служба клуба, для получения игровой практики нападающий Нурдаулет Амирбек и полузащитник Мажжан Бауржан отправились в аренду в "Жетысай". Руководство команды надеется, что аренда поможет молодым игрокам набраться опыта и вернуться более готовыми к выступлениям в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Отметим, что "Кайсар" - единственный клуб КПЛ в сезоне-2025, который выступает исключительно казахстанскими футболистами.

Добавим, что ранее жезказганский "Улытау" объявил об уходе своих хавбеков Байжана Маделхана и Аската Ермекулы в тот же "Жетысай", который выступает в Первой лиге - втором по силе дивизионе страны после КПЛ.