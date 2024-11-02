ФК "Кайрат" в матче 25 тура КПЛ-2024 обыграл на своем поле шымкенсткий "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первыми гол во встрече в Алматы забили хозяева поля, на 42-й минуте бразильский форвард Элдер Сантана удачно сыграл на добивании.

"Ордабасы" сравнял счет на 75-й минуте после точного удара головой в исполнении Еркебулана Тунгышбаева.

"Кайрат" сумел вырвать победу на 84-й минуте благодаря дальнему удару воспитанника клуба Олжаса Байбека, который появился на поле во втором тайме. Здесь, чудовищную ошибку допустил вратарь "Ордабасы" Сергей Игнатович.

Таким образом, алматинцы набрали 44 очка и вновь вернулись на вершину таблицы КПЛ. Впрочем, у "Астаны", набравшей 43 балла имеется матч в запасе. Столичные завтра, 3 ноября, сыграют на выезде с "Тоболом".

У "Ордабасы" 39 очков и третья позиция в таблице.