Удалением и камбэком на 88-й минуте обернулся матч КПЛ-2026

5-й тур КПЛ-2026: "Алтай" - "Улытау". ©ФК "Улытау"

Жезказганский "Улытау" на выезде обыграл усть-каменогорский "Алтай" (2:1) в 5-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), забив решающий гол в самой концовке матча, сообщают Vesti.kz.

Быстрый старт от хозяев

Встреча между командами началась с активных действий хозяев. Уже на 17-й минуте нападающий Драган Стоисавлевич открыл счёт и вывел "Алтай" вперёд.

 Ответ гостей до перерыва

"Улытау" быстро пришёл в себя и сумел восстановить равновесие ещё до перерыва. На 38-й минуте защитник Саги Маликайдар точным ударом сравнял счёт.

Удаление и развязка в концовке

Ключевым моментом второго тайма стало удаление в составе хозяев: на 75-й минуте защитник Елисей Горшунов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Гости воспользовались численным преимуществом уже в концовке встречи. На 88-й минуте защитник Давид Мартен забил победный мяч и принёс "Улытау" важные три очка.

Турнирное положение

После этой победы "Улытау" набрал 8 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

"Алтай" с 2 баллами остаётся на 14-й позиции.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

