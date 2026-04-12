Удалением и камбэком на 88-й минуте обернулся матч КПЛ-2026

Жезказганский "Улытау" на выезде обыграл усть-каменогорский "Алтай" (2:1) в 5-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), забив решающий гол в самой концовке матча, сообщают Vesti.kz.

Быстрый старт от хозяев

Встреча между командами началась с активных действий хозяев. Уже на 17-й минуте нападающий Драган Стоисавлевич открыл счёт и вывел "Алтай" вперёд.

Ответ гостей до перерыва

"Улытау" быстро пришёл в себя и сумел восстановить равновесие ещё до перерыва. На 38-й минуте защитник Саги Маликайдар точным ударом сравнял счёт.

Удаление и развязка в концовке

Ключевым моментом второго тайма стало удаление в составе хозяев: на 75-й минуте защитник Елисей Горшунов получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Гости воспользовались численным преимуществом уже в концовке встречи. На 88-й минуте защитник Давид Мартен забил победный мяч и принёс "Улытау" важные три очка.

Турнирное положение

После этой победы "Улытау" набрал 8 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

"Алтай" с 2 баллами остаётся на 14-й позиции.

