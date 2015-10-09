Драмой с двумя пенальти и красной карточкой завершился матч КПЛ

Кокшетауский "Окжетпес" обыграл павлодарский "Иртыш" (2:1) в 5-м туре казахстанской премьер-лиге (КПЛ-2026), сообщают Vesti.kz.

Безголевой первый тайм

Матч между командами начался с безголевого первого тайма. Команды создавали моменты, однако не смогли их реализовать. В результате дебютные 45 минут завершились без забитых мячей.

Всплеск эмоций после перерыва

Основные события развернулись во второй половине встречи. На 76-й минуте полузащитник хозяев Дмитрий Бородин уверенно реализовал пенальти и вывел "Окжетпес" вперёд.

Однако "Иртыш" быстро ответил: уже на 80-й минуте нападающий Мирас Турлыбек восстановил равенство, вернув интригу в матч.

Развязка в концовке

Когда игра уже катилась к ничьей, хозяева вновь получили право на пенальти. На 87-й минуте к точке подошёл полузащитник Нургаини Бурибаев и хладнокровно реализовал удар, принеся своей команде победу.

В самой концовке встречи хавбек хозяев Еркебулан Нургалиев получил красную карточку и был удалён с поля.

Положение в таблице

После этого успеха "Окжетпес" набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав "Елимай" и "Кайрат", у которых также по 11 баллов.

"Иртыш", в свою очередь, с 6 очками остаётся на седьмой позиции.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!