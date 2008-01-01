Удача "Кайрата" и злой рок "Ордабасы". Кто больше всего забил автоголов в КПЛ-2020

В КПЛ-2020 было забито девять автоголов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какой клуб больше всего поражал собственные ворота и в играх с кем чаще всего случались подобные эпизоды.



Главным неудачником можно назвать "Ордабасы". Шымкентцы четыре раза из девяти поражали свои ворота. Причем в одном матче они сделали это дважды. Во втором туре против "Тараза" такими действиями отметились защитники Александр Симчевич и Александр Клещенко. "Ордабасы" в той встрече уступил со счетом 2:3.



В остальных случаях, по одному автоголу забивали: "Кызыл-Жар СК", "Астана", "Кайрат", "Каспий" и "Тараз".



Больше всего голов в собственные ворота пришлись на матчи с участием "Кайрата". Всего соперники алматинцев четыре раза огорчили своих вратарей.



Примечательно, что во всех матчах кроме одного клубы, отметившиеся автоголами, проигрывали. Лишь "Кайрату" удалось победить после того, как Гафуржан Суюмбаев поразил ворота Стаса Покатилова в игре с "Жетысу".



Все автоголы КПЛ-2020:



2-й тур. Александр Симчевич ("Ордабасы") - матч против "Тараза"



Защитник "Ордабасы" уже на четвертой минуте открыл счет, замкнув прострел Тони Сильвы. Это был не последний автогол шымкентцев в матче.







Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.