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Футбол

Александр Симчевич

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Сербия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Ордабасы зщ 87
Место рождения
Крушевац
Дата рождения
15 февраля 1987 (33 года)
Пол
мужской
Рост, см
188
Вес, кг
79
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Ордабасы 4 2
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019 Тараз 2
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тараз 14 2
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе 1
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе 28 2+1 5 1
Лига Европы 2017/18 Ордабасы 2 1
Кубок Казахстана по футболу 2017 Ордабасы 2 1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Ордабасы 16 +0/-1 3 1
Лига Европы 2016/17 Ордабасы 2
Кубок Казахстана по футболу 2016 Ордабасы 1 0+1
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Ордабасы 29 2+2 3
Лига Европы 2015/16 Ордабасы 2
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Ордабасы 31 4+4 5
Лига Европы 2014/15 Шахтер 5 2 1
Кубок Казахстана по футболу 2014 Шахтер 3
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Шахтер-М 1
Суперкубок Казахстана 2014 Шахтер 1 1
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Шахтер 25 0+2 6 1
Лига Европы 2013/14 Шахтер 6 0+1
Лига чемпионов 2013/14 Шахтер 6 0+3 3
Кубок Казахстана по футболу 2013 Шахтер 5 2+2 1
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Шахтер 22 3 1
Суперкубок Казахстана 2013 Шахтер 1
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