Удача "Кайрата" и злой рок "Ордабасы". Кто больше всего забил автоголов в КПЛ-2020

В КПЛ-2020 было забито девять автоголов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какой клуб больше всего поражал собственные ворота и в играх с кем чаще всего случались подобные эпизоды.



Главным неудачником можно назвать "Ордабасы". Шымкентцы четыре раза из девяти поражали свои ворота. Причем в одном матче они сделали это дважды. Во втором туре против "Тараза" такими действиями отметились защитники Александр Симчевич и Александр Клещенко. "Ордабасы" в той встрече уступил со счетом 2:3.



В остальных случаях, по одному автоголу забивали: "Кызыл-Жар СК", "Астана", "Кайрат", "Каспий" и "Тараз".



Больше всего голов в собственные ворота пришлись на матчи с участием "Кайрата". Всего соперники алматинцев четыре раза огорчили своих вратарей.



Примечательно, что во всех матчах кроме одного клубы, отметившиеся автоголами, проигрывали. Лишь "Кайрату" удалось победить после того, как Гафуржан Суюмбаев поразил ворота Стаса Покатилова в игре с "Жетысу".



Все автоголы КПЛ-2020:



2-й тур. Александр Симчевич ("Ордабасы") - матч против "Тараза"



Защитник "Ордабасы" уже на четвертой минуте открыл счет, замкнув прострел Тони Сильвы. Это был не последний автогол шымкентцев в матче.







2-й тур. Александр Клещенко ("Ордабасы") - матч против "Тараза"



На 33-й минуте Сильва "ассистировал" другому защитнику "Ордабасы" Клещенко. Так счет стал 2:0 в пользу "Тараза". Шымкентцы в итоге попытались спасти игру, но все равно уступили - 2:3.







5-й тур. Мирослав Лобанцев ("Кызыл-Жар СК") - матч против "Жетысу"



Голкипер "Кызыл-Жар СК" в матче с "Жетысу" отметился автоголом уже на пятой минуте. Так был открыт счет. Сам матч закончился разгромной победой тадлдыкорганцев - 3:0.







6-й тур. Урош Радакович ("Астана") - матч против "Кайрата"



Полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов в матче шестого тура стал похоронщиком "Астаны". Игрок из Кыргызстана отметился голом, затем поучаствовал во взятии ворот и при счете 2:0 вынудил защитника "Астаны" поразить ворота Ненада Эрича.







13-й тур. Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат") - матч против "Жетысу"



Встреча с "Жетысу" могла обернуться для "Кайрата" катастрофой. На 17-й минуте пас Суюмбаева назад завершился автоголом и счет в пользу талдыкорганцев стал 2:0. Однако алматинцам удался камбэк и победа со счетом 4:2.







14-й тур. Лайонел Адамс ("Каспий") - матч против "Кайрата"



В следующем туре Суюмбаев стал соавтором автогола. На этот раз соперник "Кайрата" забил в собственные ворота. "Каспий" до этого выигрывал у алматинцев, а затем счет был ничейным. На 40-й минуте "Кайрат" вышел вперед после того, как Адамс в красивом прыжке замкнул подачу Суюмбаева. Впоследствии алматинцы выиграли со счетом 3:1.







16-й тур. Виктор Дмитренко ("Ордабасы") - матч против "Тобола"



Дмитренко отличился на 56-й минуте матча. До этого "Ордабасы" проигрывал 0:1. После автогола "Тобол" забил еще раз и одержал победу со счетом 3:0.







17-й тур. Улар Жаксыбаев ("Ордабасы") - матч против "Кайрата"



Матч против "Ордабасы" стал для "Кайрата" чемпионским. На 80-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев защитник шымкентцев Жаксыбаев поставил точку во встрече.







18-й тур. Мухаммеджан Сейсен ("Тараз") - матч против "Шахтера"



Голкипер "Тараза" внес свой вклад в поражение от "Шахтера". На 40-й минуте Сейсен забросил мяч в ворота, позволив "горнякам" утроить преимущество - 3:0. Итогом встречи стала победа карагандинского клуба со счетом 4:2.







Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.