"Тобол" объявил о подписании контракта с вратарем сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым, сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Соглашение чемпиона КПЛ-2021 с Непогодовым рассчитано на один год. Ранее экс-вратарь "Астаны" и "Ордабасы" выступал за "Тобол" в сезонах 2017 и 2018. На счету голкипера сборной Казахстана 65 матчей за костанайцев. В минувшем сезоне Непогодов провел 33 игры за "Астану".

Также в костанайский клуб из перебрался Жарко Томашевич. 31-летний защитник сборной Черногории последние 2,5 года выступал за "Астану". Всего за столичный клуб сыграл 48 матчей, забил 6 мячей. Контракт Томашевича с костанайским клубом подписан до конца сезона.

Ранее "Тобол" объявил о подписании экс-игрока "Жетысу" и сборной Казахстана Айбара Жаксылыкова.

Добавим, что в предстоящем сезоне костанайский клуб представит Казахстан в Лиге чемпионов.