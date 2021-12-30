Участник Лиги чемпионов от Казахстана сделал предложение бразильскому форварду

Бразильский нападающий "Черно Море" Родриго Энрике может переехать в чемпионат Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает Temasport.com, 28-летний легионер имеет предложение от "Тобола". В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и забил четыре гола, а "Черно Море" идет на третьем месте в чемпионате Болгарии, набрав 32 очка в 19 матчах.

В то же время его хочет подписать "Ботев" из Пловдива.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, что в КПЛ-2021 "Тобол" финишировал на первом месте, что дает право команде выступить в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.