Участник Лиги чемпионов от Казахстана сделал предложение бразильскому форварду

©ФК "Черно Море"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:51

Бразильский нападающий "Черно Море" Родриго Энрике может переехать в чемпионат Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает Temasport.com, 28-летний легионер имеет предложение от "Тобола". В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и забил четыре гола, а "Черно Море" идет на третьем месте в чемпионате Болгарии, набрав 32 очка в 19 матчах.

В то же время его хочет подписать "Ботев" из Пловдива.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, что в КПЛ-2021 "Тобол" финишировал на первом месте, что дает право команде выступить в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.

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