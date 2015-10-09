Участник еврокубков договорился о трансфере с чемпионом Казахстана

Стало известно, в каком клубе казахстанский защитник Александр Марочкин продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, 35-летний игрок перейдёт в костанайский "Тобол". Стороны уже достигли договоренности о трансфере.

В прошлом сезоне Марочкин защищал цвета "Астаны", в составе которой провёл 14 матчей в казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и отметился одним забитым мячом. За столичный клуб он выступал с 2023 года.

Напомним, что Марочкин уже выступал за "Тобол" в сезонах 2021-2023 годов и помог костанайцам стать чемпионами.

В сезоне-2025 "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и бронзовые медали КПЛ, тем самым завоевав путевку в квалификационный этап Лиги конференций.

