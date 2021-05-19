"У "Кайрата" нет шансов, если "Астана" усилится летом". Эксперт - о титуле КПЛ, факторе Гуральски и отстранении Эсеолы

Бывший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал свое мнение о нынешней форме "Кайрата", ссылке в дубль украинского форварда Адеринсолы Эсеолы и гонке за титул в Olimpbet-чемпионате Казахстана. Также специалист отметил, кого не хватает алматинскому клубу на данный момент.

- Алмас Жаканович, какое у вас впечатление осталось от игры "Кайрата" с "Актобе"?

- Они добились положительного результата, но этому в первую очередь поспособствовал вратарь "Актобе", неожиданны были такие ляпы от столь опытного вратаря. Не умаляю достоинств "Кайрата", но, честно говоря, сложно сказать, как закончился бы матч, если бы не ошибки Нарзикулова.

Мне кажется, "Кайрат" после прошлого сезона уверовал в свою непобедимость, хотя мы помним, как проходил прошлый чемпионат. У "Кайрата" были все условия, а соперники находились в другом положении, хотя, опять же, нисколько не оспариваю их титул.

Но им надо переступить грань, снова много работать, включаться на полную. Ну и мы видим, как влияют выезды, в прошлом году их не было, а сейчас "Кайрат" испытывает трудности, потому что это совсем другие условия.

- Травма Гуральски и недостаточно укрепленная оборона - это проблема для "Кайрата"?

- На примере матча с "Актобе", конечно, заметны ошибки в обороне. Тот же гол Жалмукана, я сам в прошлом центральный защитник, и там, на мой взгляд, детская ошибка защитника "Кайрата".

Но глобально им не хватает именно Гуральски, он цементировал центр, связывал оборону и атаку.

- Как вы думаете, с чем связано отстранение Эсеолы от основной команды?

- Скорее всего, он недоволен своим положением - ролью запасного, возможно, из-за этого возник конфликт, я не знаю, но предполагаю, что только по этой причине. Эсеола раньше был основным нападающим, забивал, потом ушел Аймбетов, но украинец вновь в запасе, вероятно, игрока это не устраивает.

- Отрыв "Астаны" от "Кайрата" составляет 12 очков, такой гандикап реально отыграть?

- Тут может повлиять только отсутствие у "Астаны" длинной скамейки. У них мало опытных игроков в резерве, в основном своя молодежь, им нужно будет усилиться летом. Но если "Астана" удержит этот уровень игры и увеличит обойму игроков, у "Кайрата" не будет шансов их догнать.

Напомним, что "Кайрат" после победы над "Актобе" (4:2) имеет в своем активе 20 очков. В следующем туре, 23 мая, алматинцы сыграют на выезде против лидера КПЛ - "Астаны", которая также одержала победу в 12-м туре над "Кайсаром" (5:2).

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