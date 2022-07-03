"У нас есть два классных вратаря". Тренер "Астаны" - о голкиперах, череде травм и голе Сагнаева

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич подвел итоги победного матча 16-го тура премьер-лиги против "Мактаарала". Он отметил, что команда продемонстрировала на поле терпение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Поздравляю в первую очередь своих игроков с заслуженной победой. В первом тайме не получалось найти ключ к низкой обороне соперника, но мы так и ожидали. Знали, что все будет решать терпение. Так и получилось, я хочу похвалить игроков. Особенно в первом голе они показали, как нужно играть с терпением, затем все пошло по-другому и нам стало легче. Желаю "Мактааралу" всего наилучшего.

- Оганесян получил травму, а проблем с обороной и так много...

- Да, это еще один вопрос, который возник у нас. Как у Аймбетова и Кусяпова, так и у Оганесяна была большая нагрузка во время матчей сборных. Он играл каждую игру, у него много рывков, интенсивных движений. К сожалению, произошла травма. Я надеялся, что он выдержит еще одну игру, и планировали дать ему несколько дней отдыха. Завтра мы отправим его на МРТ и увидим, какой степени у него повреждение.

- У "Астаны" в последнее время череда травм. С чем она связана?

- Есть определенная проблема, которую мы уже анализировали. Так получилось, что в предыдущей игре получили травмы Кусяпов и Аймбетов. Не знаю, как они работали в сборной, но я не хочу никого обвинять в повреждениях. У нас игровой состав не очень длинный, поэтому не было возможности дать дополнительный отдых. У Томасова на прошлой неделе была проблема со спиной, но он быстро восстановился. У Эуженио было воспаление приводящих мышц, поэтому не стали им рисковать в матче с "Актобе". Причины могут быть разными, но мы постараемся их решить.

- Милошевич получает много критики со стороны болельщиков...

- Я очень верю в него, как верю и в Заруцкого. У нас два классных вратаря. Я очень уважаю всех болельщиков, журналистов, но, к сожалению, не читаю комментарии. Стараюсь принимать решения в интересах команды. Бывает так, что вратарь пропускает два удара из двух, даже лучший в мире.

- Султан Сагнаев забил первый гол за "Астану". Как оцените его прогресс?

- Сегодняшний гол - это награда за весь его труд. Я знаю Султана давно, когда он играл еще у меня в "Каспии" в 2020 году. Он - качественный игрок, у него много интенсивных движений, он много работает на тренировках. Сегодня он был награжден голом.

Напомним, что игра, прошедшая на "Астана Арене", завершилась победой столичных со счетом 4:0. Благодаря этому результату "Астана" вышла на первое место с 27-ю очками, а "Мактаарал" остался на последней позиции с десятью пунктами.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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