Хет-трик Томасова вывел "Астану" на первое место в КПЛ

"Астана" одержала победу над "Мактааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги прошла в Нур-Султане.
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Три гола в составе победителей забил хорватский полузащитник Марин Томасов. Он отличился на 60-й, 73-1 (с пенальти) и 75-й минутах.
А довершил разгром соперника казахстанский полузащитник Султан Сагнаев, который на 89-й минуте поставил точку во встрече.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Набрав три очка, "Астана" снова вышла на первое место в КПЛ.
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