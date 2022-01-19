"Туран" взял на просмотр казахстанского игрока

©ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:16

Атакующий полузащитник вылетевшего из КПЛ "Кайсара" Шокан Абзалов прибыл на просмотр в "Туран", сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

В минувшем сезоне он сыграл в 17 матчах КПЛ и забил один мяч при одной голевой передаче.

"Туран" в нынешнее межсезонье возглавил россиянин Владимир Газзаев, известный по работе с "Актобе" и "Тоболом". Кроме того, туркестанский клуб подписал экс-капитана "Тобола" Азата Нургалиева, а также просматривает других казахстанских игроков.

Напомним, в первую лигу вместе с "Кайсаром" отправился "Жетысу", откуда в КПЛ вышли "Аксу" и "Махтаарал".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Туран ФК Кайсар ФК


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:16
© 2008 - 2022 ТОО «EML»