Клуб КПЛ объявил о контракте с Газзаевым

Главным тренером "Турана" официально стал российский специалист Владимир Газзаев, информирует пресс-служба клуба. При этом о деталях контракта не сообщается.

Газзаев уже работал в Казахстане, где в разное время возглавлял "Актобе" и "Тобол". Также тренировал "Аланию" и "Урожай".

"Туран" занял 12-е место в чемпионате Казахстана-2021. Новый сезон в КПЛ начнется в марте.