Сегодня, 9 апреля, стартует пятый тур чемпионата Казахстана по футболу. В рамках субботнего игрового дня пройдут три встречи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в 15:00 тур откроет западное противостояние между "Атырау" и "Акжайыком". Эту встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Q Sport League, а также на YouTube-канале ПФЛК-ТВ.

В 17:00 пройдет второй матч дня, в котором сойдутся "Ордабасы" и действующий чемпион премьер-лиги "Тобол". Эту игру в прямом эфире можно будет посмотреть также на YouTube-канале ПФЛК-ТВ. Кроме того, матч будет транслироваться на сайте телеканала Qazsport.

В 19:00 состоится заключительная игра субботы. "Кайрат" в Алматы примет одного из лидеров чемпионата - актауский "Каспий". Этой игрой насладиться можно будет на сайте телеканала Qazsport и на YouTube-канале ПФЛК-ТВ. Отметим, что ни одна из команд в текущей кампании еще не проигрывала.

Оставшиеся четыре матча пятого тура пройдут уже в воскресенье, 10 апреля.

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