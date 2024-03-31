Тренера уволили из клуба после жалобы акиму

Футбольный клуб "Жетысу" из Талдыкоргана покинул ассистент главного тренера Кайрата Нурдаулетова, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Виктор Ковалев, работавший у него помощником, еще в межсезонье "зарубил" одного паренька, не взяв его в команду.

Игрок этот, судя по отзывам, весьма посредственный, но, как оказалось, имеет плотную крышу в местном акимате. Серьезный агашка воспринял действия Ковалева как личную обиду, нажаловался акиму. Буквально на днях глава региона публично освободил ассистента главного тренера "Жетысу".

Напомним, игровая карьера Ковалева прошла в "Жетысу", "Актобе", "Ордабасы" и "Алма-Ате".